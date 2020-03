Koronawirus. Pomoc dla Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie. Potrzebne są maseczki, fartuchy, żele dezynfekujące, generator ozonu

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie potrzebuje pilnej pomocy. Brakuje sprzętu potrzebnego do codziennej walki z koronawirusem. Ratownicy, lekarze, pielęgniarki każdego dnia podejmują walkę z tym niewidzialnym zagrożeniem. To oni najczęściej mają kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi. By taki kontakt był dla nich bezpieczny - potrzebny jest sprzęt ochronny. A tego niestety brakuje. Dlatego chorzowski zespół z pogotowia ratunkowego zorganizował zrzutkę na potrzebny sprzęt. Każdy może wspomóc pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie.

Pomoc dla Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie. Potrzebne są maseczki, żele, fartuchy Stacja Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie potrzebuje środków ochronny do walki z koronawirusem. Brakuje maseczek, żeli dezynfekcyjnych czy fartuchów. Pracownicy chorzowskiego pogotowia ratunkowego zwrócili się z prośbą, aby wspomóc ich stację finansowo lub materialnie. Stworzona została zbiórka pieniędzy na potrzebny sprzęt na portalu zrzutka.pl. Pieniądze zebrane w zbiórce, będą przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz sprzętu do badań pacjentów. Jak podkreślają pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie, potrzebny sprzęt jest coraz mniej dostępny, a co za tym idzie - coraz droższy. - Niestety i nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, a dzieję się tak przez szybko topniejące środki ochrony osobistej, których ilość z uwagi na ogromne zużycie zaczyna być niewystarczająca - mówią pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie. - Jesteśmy pracownikami Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie. Skutki pandemii koronawirusa COVID-19 dotykają każdego. Jako ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu oraz lekarze jesteśmy na pierwszej linii w walce o wasze zdrowie. Niestety i nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, a dzieję się tak przez szybko topniejące środki ochrony osobistej, których ilość z uwagi na ogromne zużycie zaczyna być niewystarczająca. Ponad to liczba personelu medycznego była ograniczona już przed pojawieniem się wirusa, a stan ten ulegnie jedynie pogorszeniu, w przypadku konieczności odbycia kwarantanny każdego medyka, który podejmując ryzyko zawodowe zarazi się podczas udzielania pomocy chorym - piszą organizatorzy zbiórki. Link do zbiórki dostępny jest: TUTAJ. Co jest potrzebne w czasie pandemii koronawirusa? Oto przykłady: żele dezynfekujące do rąk,

płyny do dezynfekcji różnych powierzchni,

pulsoksymetry dla dzieci i dorosłych,

generator ozonu, aby móc w szybki i dokładny sposób zdezynfekować ambulanse i odzież ochronną,

maski twarzowe z odpowiednimi filtrami spełniającymi wymogi (FFP3),

maski, przyłbice i fartuchy ochronne,

kombinezony ochrony biologicznej. - Chcemy w pełni dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, obawiając się jednocześnie iż będzie to coraz trudniejsze z uwagi na rosnącą ilość zachorowań jak i deficyty w zapleczu sprzętowym - dodają pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie.



Chorzowski zespół zachęca również do kontaktu osoby, które chciałyby ich wspomóc, w jakikolwiek innych sposób. Każda nawet najmniejsza pomoc jest istotna. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo