Koronawirus a fontanny. Czy w Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich będą działac fontanny miejskie?

Czy fontanny zostaną uruchomione w Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich?

Fontanny w czasie pandemii koronawirusa. W Świętochłowicach jest tylko jedna fontanna w mieście. Na skwerze przy ul. Katowickiej 30a-30b w 2018 wybudowano fontannę miejską. Zrewitalizowany skwer zostały otwarty w październiku, więc mieszkańcy długo nie mogli cieszyć się fontanną.

Dopiero w 2019 roku fontanna zaczęła dłużej działać. W 2019 roku roku koszt utrzymania fontanny, dodajmy że jedynej fontanny w mieście, wyniósł trochę ponad 27 tys. złotych. Czy fontanna będzie działać w czasie epidemii koronawirusa?

- W tym roku fontanna nie działała i już nie będzie uruchomiana. Spowodowane jest to obecną sytuacją epidemiczną – nie ma możliwości zabezpieczenia tak fontanny by dzieci do niej nie wchodziły, a zdrowie dzieci jest tutaj najważniejsze - informuje Adrian Blondzik z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.