Koncert samochodowy na parkingu przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie ZAPOWIEDŹ

Pokaz filmu przy stadionie Ruchu Chorzów. To kino samochodowe w Chorzowie. Projekcja filmu „La La Land” odbędzie się 24 maja. Widzowie obejrzą go w bezpiecznych warunkach, siedząc we własnych samochodach.