Kierowcy z Chorzowa, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Chorzowie zamarznięte szyby w samochodach. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Okazuje się, że w nocy z poniedziałku na wtorek możemy spodziewać się 0°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Chorzowie to 96%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 20%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 12 km/h. W konsekwencji w nocy z poniedziałku na wtorek niemal na pewno w Chorzowie pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Chorzowie czeka skrobanie szyb we wtorek ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Masz już zimowe opony? Kierowcy z Chorzowa tutaj polecają wymianę opon na zimowe