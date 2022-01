Dziś, 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach - to wzrost o 88 proc. do ubiegłego wtorku. Zmarły 252 osoby. W woj. śląskim nowych zachorowań jest 5509 - to wzrost o 151 proc. do ubiegłego wtorku. Zmarły 43 osoby. Na kwarantannie przebywa 157 958 osób. Najwięcej zakażeń jest w woj. mazowieckim - 6340. Śląskie jest na drugim miejscu w Polsce. Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? Gdzie w Śląskiem zachorowań jest najwięcej? Sprawdź w galerii. Kliknij w następne zdjęcie >>>

arc / gov.pl / dzienna liczba nowych zakażeń