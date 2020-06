Kiedy będzie otwarty park rozrywki w Chorzowie? Legendia otwiera bramy. Na gości czeka Bazyliszek, Lech Coaster i nowość, czyli Dolina Jagi

Uwaga na utrudnienia w Parku Śląskim. Trwa remont al. Harcerskiej

Uwaga na utrudnienia w Parku Śląskim. Trwa remont alei Harcerskiej. To drugi etap prac na tej parkowej alei. Remontowany jest odcinek od ronda do alei Klonowej. Koszt tych to ponad 1,9 miliona złotych.