Kibole Ruchu Chorzów brutalnie pobili kobietę i dwóch mężczyzn. Zatrzymania dokonali policjanci z Chorzowa

Brutalne pobicie trzech osób. Policja zatrzymało pięciu pseudokibiców

Kryminalni z Chorzowa zatrzymali 5 pseudokibiców Ruchu Chorzów, którzy brutalnie pobili dwóch mężczyzn i kobietę. Do brutalnego pobicia doszło w październiku 2019 roku. W jednym z lokali przy ul.Wolności pseudokibice pobili małżeństwo z Chorzowa oraz mężczyznę ze Świętochłowic.

Chorzowscy śledczy, dzięki drobiazgowej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalili sprawców tego przestępstwa, którymi okazali się pseudokibice jednego ze śląskich klubów - informuje st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Kryminalni z chorzowskiej komendy wspierani przez policjantów z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz policyjnych kontrterrorystów z Katowic i Opola zatrzymali 5 pseudokibiców Ruchu Chorzów. Do zatrzymania doszło 19 maja o godzinie 6.00. Policjanci weszli jednocześnie do pięciu mieszkań na terenie Chorzowa i miast ościennych, gdzie zatrzymali podejrzanych. Ponadto w mieszkaniach zabezpieczono także narkotyki.