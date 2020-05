Kibice Ruchu Chorzów zdewastowali kładki i ekrany przy DTŚ obok stadionu. ZDJĘCIA

Bohomazy są bardzo wątpliwej jakości reklamą dla klubu 14-krotnych mistrzów Polski oraz samego Chorzowa, z którym Ruch ma umowę... dotyczącą promocji miasta. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że szybko nie znikną.

W tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Oto pismo, które otrzymaliśmy (śródtytuły i pogrubienia tekstu pochodzą od redakcji DZ):

"MZUiM w Chorzowie informuje, że znany jest nam stan wizualno-estetyczny ekranów akustycznych oraz pozostałych obiektów inżynierskich znajdujących się w pasie drogowym DTŚ (DW 902), w tym (...) na odcinku DTŚ przebiegającej w sąsiedztwie stadionu KS "Ruch Chorzów" (mamy tu na myśli głównie ekrany poliwęglanowe zbudowane na kładkach dla pieszych nad DTŚ, w rejonie stadionu KS "Ruch Chorzów"). W tym miejscu pragniemy zapewnić, że opisywany stan, to w istocie dewastacje oraz akty wandalizmu odnotowywane podczas obserwacji przez służby tut. Zarządu Ulic. Niestety opisywane naganne czyny wandali, we wspomnianym miejscu, mają charakter notoryczny, co w przeciągu czasu może dawać potencjalnym odbiorcom-użytkownikom DTŚ złudne poczucie zaniechania lub braku działań zarządcy tych obiektów.