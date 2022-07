Katowice tętnią dobrem. Bieg krwiodawców na Stadionie Śląskim 2022. Zobaczcie ZDJĘCIA

Katowice tętnią dobrem 2022. Bieg krwiodawców na Stadionie Śląskim

Kilkuset biegaczy wystartowało w biegu Katowice tętnią dobrem 2022. Imprezę na Stadionie Śląskim zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Celem biegu Katowice tętnią dobrem było promowanie zdrowego stylu życia i poczucia wspólnoty do społeczności dawców krwi, a także zachęcenie uczestników imprezy do zapoznania się z ideą krwiodawstwa i do zostania Honorowym Dawcą Krwi. Na Stadionie Śląskim w sobotę znajdował się krwiobus, w którym można było oddać krew i uzyskać informacje jak zostać Honorowym Dawcą Krwi.

