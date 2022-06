Kapitan żegna się z Chorzowem. Katarzyna Wilczek po 11 latach odchodzi z KRP Ruch Chorzów

- Spędziłam tutaj cudowny czas, pełen wzlotów i upadków. To tutaj nauczyłam się grać w piłkę ręczną, to tutaj dorastałam i to tutaj poznałam wspaniałych ludzi, którzy już na zawsze będą moimi przyjaciółmi. Dziękuję Prezesom klubu za możliwość rozwoju, wiarę w moje umiejętności i zaufanie przez tak długie lata, dziękuje wszystkim trenerom, z którymi miałam przyjemność pracować, koleżankom z zespołu oraz Wam Drodzy Kibice! Trzymam mocno kciuki za Ruch, życzę szybkiego powrotu do Superligii - pisze Katarzyna Wilczek.