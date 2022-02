Jest nowy lokal w Chorzowie - to Szynówka Bistro & Cafe. Sprawdź MENU i CENY

Szynówka Bistro & Cafe - nowy lokal w Chorzowie. Sprawdź MENU, CENY i ZDJĘCIA

W ofercie znajdziemy zestawy śniadaniowe, lunch jak również dania obiadowe, które zaspokoją zarówno miłośników burgerów, makaronów, kuchni wegetariańskiej, jak również tradycyjnej golonki.

Lokal otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8 do 21, a w weekendy od 10 do 22.