Park Śląski, ogród zoologiczny, ul. Wolności, stadion - pamiętacie te miejsca w latach 60', 70', 80' i 90' ? Zebraliśmy dla Was pocztówki, na których zobaczycie, jak dawniej wyglądał Chorzów. Sporo z nich ukazuje Park Śląski. Może niektóre z nich wysyłaliście do rodziny, czy do znajomych?