Imieniny Walerii 5.06. Życzenia imieninowe dla Walerii. Kiedy są imieniny Walerii?

Jaki jest Waleria?

Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Imieniny Walerii - jaka jest geneza tego imienia

>Walerio z Chorzowa! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Walerii

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

