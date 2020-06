Imieniny Marianny 2.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Mariannie? Oryginalne życzenia imieninowe

Marianna to żeńska forma imienia Marian. Imię Marianna ma pochodzenie łacińskie, które oznacza kobietę należącą do rzymskiego rodu Mariuszów. Może także wywodzić się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością). Marianna imieniny obchodzi 17 lutego, 26 maja, 2 czerwca, 8 września.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Dowiedz się, która kwiaciarnia znajduje się najbliżej w Chorzowie

💐 Sklep z kwiatami i upominkami