Ile straci Chorzów z powodu epidemii koronawirusa? Cięcia w budżecie miasta. Spadek dochodów miasta szacowany jest na ok. 50 mln złotych!

Ile straci Chorzów z powodu epidemii koronawirusa? Niestety to już nie pytanie o to czy samorządu stracą dochody z powodu epidemii, tylko pytanie o to jaka będzie to kwota. W Chorzowie miasto przekłada planowane inwestycje, rezygnuje z imprez i szacuje straty. Pieniądze przeznaczane są m.in. na pomoc dla lokalnych przedsiębiorców. W Chorzowie z powodu epidemii szacuje się, że miasto straci około 50 mln złotych dochodów.

Ile straci Chorzów z powodu epidemii koronawirusa? Miasto przeznacza pieniądze na walkę z pandemią Nie ma wątpliwości, że epidemia COVID-19 wpływa na polską gospodarkę. Wszyscy obawiają się kryzysu gospodarczego. Niestety wiele firm już decyduje się na zwolnienia pracowników, wiele firm też bankrutuje. Koronawirus to także wyzwanie dla samorządów. Cięcia w budżecie, przesunięcia finansowe, tak by pieniądze mogły być przeznaczone na lokalną walkę z epidemią - to obecne wyzwania miasta. Chorzów wspiera lokalnych przedsiębiorców, pomaga też pracownikom służby zdrowia. Miasto, by mieć na to pieniądze, musi zwyczajnie z czegoś - zaplanowanego wcześniej - zrezygnować. I tak już w marcu prezydent Andrzej Kotala podjął decyzję o rezygnacji w tym roku z imprez plenerowych w ramach święta miasta. Pieniądze, które były zabezpieczone na ten cel będą przeznaczone na wsparcie działań związanych z epidemią. Chorzów w pierwszej kolejności zrezygnowaliśmy z największych imprez plenerowych - Święto Miasta, ale także Vinylfestu i Zjazdu Rycerstwa. W Chorzowie na imprezy w ramach święta miasta przeznaczonych było ponad 400 tysięcy złotych. Teraz te pieniądze posłużą w walce z koronawirusem. Pieniądze te przeznaczono na szybkie testy na koronawirusa. - Z tego tytułu przekazaliśmy ponad 400 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni diagnostycznej do wykrywania wirusów, zakup testów i środków ochronnych w Zespole Szpitali Miejskich - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie. - W ramach ogólnopolskiego programu mamy otrzymać 100 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla chorzowskich szkół, aby uczniowie mogli się uczyć zdalnie. Żeby usprawnić ten proces jako miasto "wyłożyliśmy" te pieniądze - dodaje Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie. Ponadto Chorzów z powodu epidemii koronawirusa musiał zrezygnować ze stworzenia warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych. Miasto z pewnością będzie zmuszone do podjęcia kolejnych cięć w wydatkach miasta - związanych z wydarzeniami kulturalnymi, nierozpoczętymi jeszcze inwestycjami czy wydatkami bieżącymi. - Warto jednak pamiętać, że gdybyśmy zawiesili lub zrezygnowali z inwestycji przeprowadzanych przy wsparciu z Unii Europejskiej, to groziłoby to cofnięciem dotacji - zaznacza Kamil Nowak. Nie przegapcie Ile stracą Katowice na pandemii koronawirusa?

Chorzowski Pakiet Antykryzysowy. Chorzów dla biznesu

Chorzów: miasto kupi testy na koronawirusa

Koronawirus. Przedsiębiorcy w Chorzowie liczą straty Chorzów pomaga lokalnym przedsiębiorcom. Powstał Chorzowski Pakiet Antykryzysowy Chorzów wspiera lokalnych przedsiębiorców. W Urzędzie Miasta stworzony został Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Biznesu. To cała lista punktów, która mają pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom przeżyć kryzysowe chwile w czasie epidemii koronawirusa. Dla samego miasta to dodatkowe - nieplanowane - wydatki. W Chorzowskim Pakiecie Antykryzysowym są m.in. takie punkty jak: zwolnienia z czynszu, ulgi w opłatach i podatkach, wyłączenie parkomatów. Przedsiębiorcy - po złożeniu wniosku - mogą liczyć na odroczenie terminu płatności za wodę lub w najgorszych przypadkach nawet na zwolnienie z opłat abonamentowych. Z kolei, mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o obniżkę czynszu w lokalach miejskich o połowę na okres kolejnych 12 miesięcy. - W Chorzowie konsekwentnie podejmujemy działania, aby mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym biznes w Chorzowie, pomóc przetrwać ten trudny czas pandemii koronawirusa. Kilka ulg i projektów już wprowadziliśmy, a kilka jeszcze doszło, dlatego nazwaliśmy je Chorzowskim Pakietem Antykryzysowym. To tak naprawdę dwa pakiety dedykowane biznesowi oraz mieszkańcom. Szczegóły można znaleźć na stronie www.pakiet.chorzow.eu - wyjaśnia Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie. Należy pamiętać też o innych działaniach jakie podjęło miasto. Oprócz wprowadzenia Chorzowskiego Pakietu Antykryzysowego dla mieszkańców i biznesu miasto dezynfekuje przystanki na terenie miasta. Zdecydowano także o wyłączeniu przycisków przy przejściach dla pieszych. - Zrezygnowaliśmy z poboru opłat w strefie płatnego parkowania - to też uszczuplenie miejskiej kasy - zauważ chorzowski rzecznik. Mniejsze dochody do budżetu miasta. Chorzów straci około 50 milionów złotych! Chorzów na bieżąco przeznacza pieniądze na walkę z koronawirusem. To jednak nie jedyny wpływ epidemii na budżet miasta. Działania pomocowe, związane przykładowo ze zwolnieniami z czynszu, to duży cios dla dochodów miasta, które teraz będą mniejsze. W Chorzowie wartość dochodów z podatku PIT i CIT w marcu 2019 wyniosła 7.331.123 zł, natomiast w marcu 2020 - 6.161.756 zł, co oznacza spadek o 16 procent. - Szacunkowy spadek dochodów budżetu miasta w wyniku zaistniałej sytuacji, to około 8 procent budżetu, czyli ok. 50 mln zł - informuje Kamil Nowak. Przypomnijmy, że projekt uchwały budżetowej Chorzowa na 2020 rok zakłada dochody w wysokości ponad 715 mln złotych. Z kolei planowane wydatki to ponad 742 mln złotych. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków planuje się w wysokości 27.048.402,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo