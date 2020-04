Ile osób może przybywać w chorzowskich kościołach? Msze święte w kościołach w Chorzowie. Więcej osób w kościołach

le osób może przybywać w chorzowskich kościołach? Od 20 kwietnia w kościołach może przebywać więcej osób. Można uczestniczyć we Mszy świętej, ale liczba osób w kościele jest uzależniona od powierzchni kościoła. W kościołach trzeba mieć ponadto maseczki i trzeba zachować dystans.

Ile osób może przybywać w chorzowskich kościołach? Sprawdzamy wybrane parafie Od poniedziałku 20 kwietnia istnieje możliwość uczestnictwa we Mszy świętej w kościele. Obowiązuje zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca. Sprawdzane wybrane parafie w Chorzowie. Dla każdej parafii oznacza to, że w kościele może na Mszy świętej przebywać wyznaczona liczba wiernych. Zależne to jest od powierzchni kościoła. W Kościele Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym może uczestniczyć w Eucharystii 68 osób z zachowaniem jednak wszystkich innych zasad tzn. maseczek i odpowiedniej odległości. Pierwszeństwo do uczestnictwo we Mszy świętej mają osoby, które zamówiły intencje. Jak czytamy na stronie parafii - kancelaria parafialna dalej jest nieczynna, wszystkie jednak sprawy związane z pogrzebami są na bieżąco załatwiane, zaś telefonicznie lub mailowo można zamawiać intencje mszalne na rok 2021.

W Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie od 20 kwietnia możliwe jest uczestnictwo w nabożeństwach odprawianych w kościele. Maksymalnie w kościele może przebywać 40 osób. Powinni to być przede wszystkim wierni bezpośrednio związani z przyjętą intencją Mszy Świętej, osoby obecne w kościele powinny zajmować specjalnie oznaczone miejsca. Ponadto do czasu ustania epidemii odwołane zostały uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej. Odwołane zostały Msze Święte związane z rocznicami Wczesnej i I Komunii Świętej. Kancelaria Parafialna jest nieczynna do odwołania. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie parafii. Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie jest otwarty w niedzielę: od godz. 7.30 do godz. 15.30, w czwartek: od godz. 8.30 do godz. 16.30 a w pozostałe dni: od godz. 8.30 do godz. 17.30. Jest to okazja do osobistej modlitwy.

W Parafii św. Józefa w Chorzowie wszystkie msze święte, a w tym te od godziny 7.00, sprawowane są przy ołtarzu głównym. Pierwszeństwo do udziału we mszy świętej mają osoby związane ze sprawowaną intencją. W kościele mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 124 osoby. Przez cały pobyt w kościele trzeba mieć zasłonięte usta i nos. Wyjątkiem jest moment przyjęcia Komunii Świętej. Do kościoła wierni wchodzą przez drzwi główne, a wychodzą przez drzwi przy zakrystii. W kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy w Chorzowie liczba wiernych uczestniczących we mszy świętej nie może przekroczyć 80 osób, dla bezpieczeństwa sanitarnego będzie zachowany dystans między wiernymi. Utrzymany jest obowiązek zasłaniania usta i nos (z wyjątkiem celebransa). Zdecydowano się także na dezynfekcję powierzchni przestrzeni kościoła. W ławkach będą wyznaczone miejsca do ich zajmowania.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wawrzyńca: od poniedziałku 20 kwietnia kościele będą odprawiane Msze święte wg zwyczajnego porządku tygodniowego i niedzielnego. Nie będzie nadal nabożeństw tygodniowych, a także Mszy świętej szkolnej w czwartek o godz. 16.30. Niedzielna Eucharystia o godz. 10.00 będzie nadal transmitowana na parafialnym koncie Facebook. W kościele w Eucharystii nie może uczestniczyć więcej niż 13 osób.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym: od 20 kwietnia wznowiona jest wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ponadto można uczestniczyć we Mszach świętych zachowując przepisy i zalecenia Ministerstwa Zdrowia. W kościele oznacza to, że podczas Mszy świętych może być nas maksymalnie 47 osób wraz z celebransem. Na chórze wraz z organistą może przebywać 7 osób. - Prosimy przestrzegać obowiązku noszenia maseczki na nos i usta oraz zachować wymagany dystans jeden od drugiego. Komunię Świętą prosimy przyjmować na rękę - informują duszpasterze.

Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie: wszystkie Nabożeństwa są odwołane, a msze święte od 20 kwietnia będą odprawiane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (1 osoba na 15 m kw.). Obowiązywać będzie także 2 m dystans między wiernymi oraz nakaz zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa). Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Barbary w Chorzowie: w kościele (od 20 kwietnia) może uczestniczyć 80 osób. Udzielona przez arcybiskupa Wiktora Skworca dyspensa od obowiązku uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej jest nadal aktualna i obowiązuje do odwołania. Parafia Ducha Świętego w Chorzowie: od 20 kwietnia można przyjść i uczestniczyć we Mszach św. w tygodniu i w niedziele o normalnych godzinach. Ze względu na powierzchnię użytkową kościoła (901 m kw.) z zachowaniem przepisów może być obecnych na Mszy św. 60 osób. Przepis ten dotyczy również pogrzebów. Obowiązkiem wszystkich zgromadzonych jest zasłanianie nosa i ust poprzez noszenie maseczek.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym 1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.: a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.

Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła. 3. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej). † Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Najnowsze informacje dot. koronawirusa