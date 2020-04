Historia Stadion Śląskiego. Budowa obiektu sportowego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Oto dzieje Stadionu Śląskiego

Stadion Śląski miał być jedną z największych w Europie aren sportowych. Plany był prosty. Budowa miała być oparta o roboty ziemne, a nie o konstrukcję stalową. Do dyspozycji wychodzących widzów miało być 160 metrów bieżących bram otwieranych po każdej imprezie. Co ciekawe charakterystycznym obiektem Stadionu Śląskiego miała być wieża olimpijska. Stadion został zbudowany z czerwonego i białego piaskowca oraz betonu. Niektóre prace wykonali fachowcy z Czechosłowacji.

„Po lewej stronie od wejścia wybudowany zostanie obiekt marzenie wszystkich sportowców: olbrzymi stadion, który nareszcie pozwoli nam m.in. ubiegać się na posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o organizację jednej z najbliższych olimpiad. Stadion zaprojektowany został na 80 000 miejsc. Już na posiedzeniu WRN domagano się zwiększenia pojemności do 100 000 widzów. Trybuny na wzór wszystkich nowoczesnych stadionów (Stalingrad, Leningrad, Berlin etc.) w małej tylko części będą trybunami krytymi. Większość to trybuny otwarte” – pisał 31 grudnia 1950 roku „Dziennik Zachodni”.

Dlaczego budowa Stadionu Śląskiego się przeciągała w czasie? Powodem była zła jakość gleby i m.in. braki w uzbrojeniu teren. Stadion wybudowano także na terenie, pod którym pracowały kolanie, co nie ułatwiało prac. Po zakończeniu robót Stadion Śląski liczył 83 820 miejsc, o 12 820 więcej od warszawskiego Stadionu Dziesięciolecia. Regularnie na trybunach Stadionu Śląskiego zasiadało jednak od 90 tys. do 100 tys. widzów.

- Reprezentacja swoje najważniejsze mecze rozgrywała na nim od 1957 ro ku. Pierwszy historyczny sukces – pokonanie Związku Radzieckiego 2:1 (dwie bramki Gerarda Cieślika i jedna Walentina Iwanowa) – przyszedł bardzo szybko, bo już 20 października 1957 roku. Właśnie Chorzowie reprezentacja ogrywała takie potęgi jak Anglia, Holandia, Włochy czy Portugalia. To właśnie dzień po wygranym 2:0 spotkaniu przeciw Dumnym Synom Albionu, w ramach kwalifikacji do finałów MŚ' 1974, brytyjskie media nadały mu przydomek Kocioł Czarownic (7 czerwca 1973). Nasza drużyna narodowa trzykrotnie świętowała na „Śląskim” awans do mundiali: w 1977, 1985 i 2001 roku, a w 2007 ro ku awans do Mistrzostw Europy. Łącznie nasza reprezentacja rozegrała w Chorzowie 55 oficjalnych meczów (23 wygrane, 14 przegranych, 18 remisów) - wylicza Łukasz Respondek.