Groźny pożar w Chorzowie. Dlaczego płonął budynek na terenie zakładów azotowych? Sprawę wyjaśnia policja

Dzisiaj na miejscu zdarzenia będą prowadzone czynności śledczych, w tym oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa.

We wtorek około godziny 9.50 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie został powiadomiony o pożarze budynku zakładu produkującego specjalistyczne środki chemiczne. W rejon zakładów azotowych natychmiast skierowano wszystkie dostępne radiowozy Policji oraz straży miejskiej. Walka z żywiołem trwała kilkadziesiąt godzin i zakończyła się około godziny 20.00. Obecni na miejscu mundurowi z chorzowskiej komendy cały czas zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz dbali o to, aby wozy strażackie bezproblemowo mogły dotrzeć do miejsca akcji. Odizolowano również zagrożony rejon, tak, by nie mogły do tam dotrzeć osoby postronne.