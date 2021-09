Groźny incydent w Legendii. Po "spotkaniu łódek", uczestnicy doznali wielu obrażeń NOWE RELACJE

Wypadek na atrakcji w "Legendii"

W sobotę 11 września w Legendii było sporo osób. Jak co weekend. Wszyscy wybrali się, by dobrze się bawić. Zwłaszcza, że tego dnia odbywała się ostatnia odsłona "Legendii at Night", kiedy na karuzelach można poszaleć nocą. Nie dla wszystkich jednak to szaleństwo skończyło się dobrze. Podczas jednego ze zjazdów kolejki Diamond River, czyli spływu łódkami rzeką, doszło do groźnego zdarzenia.