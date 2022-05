Gratka dla miłośników roślin. Parkowy Kiermasz Kwiatowy od piątku w Parku Śląskim

Wydarzenie odbędzie się w zmodernizowanym Ogrodzie Mozaikowym w pobliżu Hali Wystaw Kapelusz i potrwa aż trzy dni – od piątku 20. maja do niedzieli 22. maja. Parkowy Kiermasz Kwiatowy to kontynuacja długiej tradycji florystycznej w Parku Śląskim. Pierwsze Wystawy Kwiatów i Ogrodów odbyły się tu już w 1959 roku.

- Wtedy odbyła się pierwsza wystawa plenerowa, a już w 1962 roku padł niepobity do dziś rekord osób które wzięły w niej udział – było to ponad 100 tysięcy ludzi. Od samego początku była to jedna z flagowych imprez organizowanych na terenie Parku Śląskiego. Przyjdź na Parkowy Kiermasz Kwiatowy i stwórz z nami historię - zachęca Park Śląski.