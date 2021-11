Gra terenowa z okazji Święta Niepodległości. Rozgrywki odbędą się w Parku Śląskim

Jakie są zasady gry?

Gra będzie wymagała specjalistycznej wiedzy oraz spostrzegawczości. Odbywać się będzie od 10 do 17. Czas jej trwania został wyznaczony na 90 minut. Trasa została wyznaczona w taki sposób, by mogły w niej wziąć udział także osoby niepełnosprawne.

W rozgrywkach mogą wziąć udział także dzieci, jednak organizatorzy zalecają, by towarzyszyli im rodzice, jednak ilość osób jest ograniczona. By wziąć udział w grze należy zgłosić drużynę do dnia 10.11.2021r. a następnie zgłosić się po pakiet startowy do dyrekcji Parku Śląskiego w dniu 11.11.2021r. Zgłoszenia można wysyłać na adres: [email protected]

Drużyny można zgłosić także w dniu rozgrywek. Jednak organizatorzy podkreślają, że będzie to wymagało poświęcenia kilku minut na wypełnienie karty zgłoszeniowej.