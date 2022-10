Gdzie zjeść w Chorzowie? Kuchnia tradycyjna, hiszpańska, roślinna? Które miejsca polecacie?

Najsmaczniejsze jedzenie w Chorzowie?

Szukając miejsca do jedzenia, często bierzemy pod uwagę opinie bliskich. To świetny sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, w którym warto jeść w Chorzowie. Ale trzeba najpierw wiedzieć jaki jest wybór. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej z okolicy. Jeżeli którejś brakuje, przekaż komuś w lokalu, że nie ma go na liście.

Które miejsca z dobrym jedzeniem w Chorzowie znajdziesz poniżej? Przykładowo:

kebabownia

makaroniarnia

lodziarnia

firma cateringowa

pub

kuchnia hiszpańska

kuchnia japońska

kuchnia roślinna

Apetyt przychodzi w miarę jedzenia.

François Rabelais

Jedzenie na telefon w Chorzowie

Nie masz ochoty przygotowywać obiadu, a głodu nie oszukasz? Sprawdź, jakie miejsca są dostępne w okolicy.