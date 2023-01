Gdzie smacznie zjeść w Chorzowie? Kuchnia azjatycka, tradycyjna, hiszpańska? Które miejsca polecacie?

Gdzie smacznie zjeść w Chorzowie?

Przy wyborze lokalu z jedzeniem, najczęściej pytamy o opinie bywalców. To dobry sposób, by znaleźć idealne miejsce, gdzie można zjeść w Chorzowie. Ale warto najpierw wiedzieć co jest do wyboru. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii z okolicy. Jeśli znasz inną, której brakuje, powiedz osobie zarządzającej social mediami, że nie ma go na liście.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Chorzowie znajdziesz poniżej? Przykładowo:

pizzeria

smażalnia ryb

kawiarnia

firma cateringowa

winiarnia

kuchnia hiszpańska

kuchnia azjatycka

kuchnia wegetariańska

Mówienie zawsze szkodzi: przed jedzeniem psuje apetyt, po jedzeniu – trawienie.

Alessandro Pertini

Popularne jedzenie w dostawie w Chorzowie

Jesteś zbyt zajęty, by przygotowywać obiadu, a w brzuchu burczy? Wybierz spośród poniższych miejsc.