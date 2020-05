Fryzjerzy w Chorzowie, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach czekają na przyjęcie klientów. Wizyty są już umawiane

- Klienci już od dawna czekają na otwarcie salonu. Dzwonią, a także kontaktują się poprzez SMS i Messengera, by zapisać się na wizytę. Nasz salon zostanie otwarty już 18 maja. Trwają obecnie przygotowania do otwarcia salonu. Pracownicy będą musieli przejść także szkolenie związane z nowymi zasadami sanitarnymi. Pierwszy tydzień od otwarcia salonu mamy już zapełniony. Klienci wciąż się zapisują na kolejne wizyty - mówi Dorota Rogóż, właścicielka Salonu Fryzjersko-Kosmetycnego Gold w Siemianowicach Ślaskich, zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 5.

- Przed nami trudny czas. To będą inne wizyty u fryzjerów niż do tej pory. Nie będziemy mogli podawać kawy czy herbaty. Wyłączona z użytku będzie też poczekalnia. Klienci nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. Trzeba też będzie zapewnić środki ochrony osobistej takie jak jednorazowe fartuchy, maseczki, rękawiczki. To wszystko też kosztuje, a ceny powindowały w górę. Przed epidemią paczka rękawiczek kosztował ok. 16 zł. Teraz za tyle samo sztuk trzeba zapłacić ok. 70 złotych - zauważa Dorota Rogóż.