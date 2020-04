Firma z Chorzowa pomaga przedsiębiorcom w czasie epidemii koronawirusa. Zachęca do mierzenia pracownikom temperatury

Wyjaśnijmy, że klientami firmy TIMATE są w głównie duże zakłady produkcyjne i firmy logistyczne. Wiele z nich cały czas prowadzi swoją działalność. Pracownicy przychodzą do pracy. Firma ze Śląska postanowiła pomóc przedsiębiorcom w czasie epidemii. TIMATE chce pomóc na nowo zorganizować pracę w takich firmach, by mieć realny wpływ na zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa w przedsiębiorstwach.

Firma ze Śląska chce pomóc przedsiębiorcom w walce z koronawirusem. TIMATE to firma mająca swoją siedzibę w Chorzowie. Do swojej inteligentnej karty TIMATE dodaje teraz czujnik, za pomocą którego pracownicy mogą mierzyć temperaturę. Dzięki temu pracodawca na bieżąco monitoruje stan zdrowia zatrudnionych osób i jest w stanie szybko reagować, jeśli wirus pojawi się w jego firmie.

- Pomiar temperatury wymaga oczywiście zgody pracownika, ale dziś działamy wspólnie, w imię walki z epidemią i w stanie wyższej konieczności. Samodzielne mierzenie temperatury eliminuje angażowanie dodatkowych osób w odzieży ochronnej oraz czekanie w kolejkach. Można to robić szybko i sprawnie kilka razy w ciągu dnia. To ogromne ułatwienie dla pracodawcy i wszystkich zatrudnionych – wyjaśnia Sebastian Młodziński, CEO TIMATE.

W ekstremalnych sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego, wyniki pomiaru mogą być, na żądanie pracodawcy, od razu przesyłane do systemu. Jeśli nie zmieszczą się one w normie, osoba, u której zanotowano podwyższony wynik będzie od razu izolowana od całej reszty personelu. Czujnik do mierzenia temperatury to nowość wprowadzona przez TIMATE w czasie epidemii.

Poprzednie funkcje karty mogą pomóc w czasie epidemii. Takim przykładem jest zastępowanie przez system stalowych kołowrotków - posiadacz karty TIMATE wchodzi do firmy, a jego czas pracy nalicza się automatycznie - bez konieczności dotykania czegokolwiek, co eliminuje przenoszenie patogenu na dłoniach.