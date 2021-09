Firma Limatherm zatrudnia osoby niepełnosprawne. SOSW w Chorzowie pomaga przygotować uczniów do podjęcia pracy

Kształcenie osoby niewidomej to także nauka życia

Osoby z dysfunkcjami wzroku, które uczęszczają do szkoły branżowej, nie tylko kształcą się tam zawodowo. Nauczyciele, którzy przygotowują ich do zawodu, wykształcają w nich także czujność do nowego miejsca pracy. Pedagodzy chcą, by ich uczniowie byli gotowi na nowe środowisko i dźwięki, których dotąd nie słyszeli.