Festiwal Azjatycki w Chorzowie To kolejny Street Food w Chorzowie. Japońskie sushi, indyjskie curry a może kaczka po pekińsku? ZAPOWIEDŹ

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko nowe godziny otwarcia i ostatnia Legendia at Night

Legenedia Śląskie Wesołe Miasteczko. W parku rozrywki w Chorzowie rozpoczął się sezon niski. To oznacza inne godziny i dni otwarcia lunaparku, ale także mniejsze kolejki do poszczególnych atrakcji. To także ostatni okazja, by w tym roku skorzystać z nocnej zabawy na karuzelach.