FEST Festival 2022 ogłasza kolejnych artystów! Zagrają między innymi: The Chainsmokers, James Arthur, Charlotte de Witte, Fisher Mat. prasowe

Kolejnym headlinerem FEST Festivalu 2022, który potrwa od 10 do 13 sierpnia jest duet The Chainsmokers. Oprócz nich tego lata w Parku Śląskim wystąpią: James Arthur, RÜFÜS DU SOL, Nothing But Thieves, Fisher, Charlotte de Witte, Syml, Ashnikko, Imanbek, Kizo, Bitamina i inni.