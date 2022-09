Fani Ruchu Chorzów ze śląską oprawą Świętej wojny - Zobaczcie ZDJĘCIA kibiców niebieskich

Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec 2:0. Fani Niebieskich ze śląską oprawą Świętej wojny

Kibice Ruchu Chorzów podczas meczu z Zagłębiem Sosnowiec zaprezentowali oprawę nawiązującą do śląskich korzeni swojego klubu."Niy ma drugij takij zimyi by my byli szczynśliwszymi" - napisali sympatycy Niebieskich na ogromnym transparencie na całą długość boiska, a w środku umieścili napis "Górny Ślonsk" i przyozdobili go żółto-niebieskimi śląskimi flagami.