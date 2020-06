Egzotyczne rośliny na rynku w Chorzowie. Na chorzowski rynek wróciły wszystkie palmy. Hilda, Truda i Bercik.

Do Chorzowa wróciły wszystkie palmy. Na rynku stoi Hilda, Truda i Bercik

Chorzowski rynek ozdabiają trzy palmy. To Hilda, Truda i Bercik. Palmy zimowały w Galerii Libero w Katowicach. 22 maja na rynek w Chorzowie dotarła jedna palma - Bercik. Na przyjazd pozostałych dwóch palm trzeba było poczekać. Hilda i Truda dotarły do Chorzowa w poniedziałek 1 czerwca.

Na płycie chorzowskiego rynku staną trzy dobrze znane już chorzowianom palmy, czyli Hilda, Truda i Bercik. W czasie ich zimowania w Galerii Libero były poddawane zalecanym opryskom, a liście były odpowiednio przycinane. Ten kalifornijski wizerunek miasta kosztował ok. 20 tysięcy złotych.

W czerwcu 2019 roku, czyli gdy został otwarty nowy rynek w Chorzowie, na jego płycie stała jedna palma, która miała zostać w Chorzowie tylko tydzień. Mieszkańcy bardzo ciepło przyjęli egzotyczną roślinę, dlatego prezydent zdecydował, że miasto kupi tę palmę oraz dokupujemy jeszcze jedną. Koszt jednej palmy to ok. 10 tysięcy złotych. Palmy w 2019 roku na płycie rynku były do października, potem zostały przetransportowane na czas niskiej temperatury do katowickiej Galerii Libero.