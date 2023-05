Dziś Dzień Bez Makijażu... czyli prawda wyjdzie na jaw! Zobacz zdjęcia PRZED i PO! A co na to internauci? Oto najlepsze MEMY

Dziś Dzień Bez Makijażu... czyli prawda wyjdzie na jaw!

To nietypowe święto przypada na 5 maja. Ustalono je, by przypomnieć zarówno kobietom, jak i mężczyznom, że liczy się naturalne piękno. Bez względu na niedoskonałości, czy kompleksy - każda skóra zasługuje na minimum jeden dzień odpoczynku. To z pewnością dobrze jej zrobi.