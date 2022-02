Duży zastrzyk finansowy dla miejskiej edukacji. Do Chorzowa trafi ponad 2 mln złotych na Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Szkoły wnioskowały o wyposażenie podstawowe, które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe. Program obejmuje również dodatkowe sprzęty, dobierane swobodnie przez dane placówki.

- Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnych konkretnych środkach finansowych, które zasiliły miejski budżet. Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko 2,4 mln zł na zakup wyposażenia sprzętowego takiego jak drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, czy sprzęt multimedialny do nagrań dla uczniów w ramach programu Laboratoria Przyszłości - informuje Urząd Miasta w Chorzowie.

Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt, który musi skompletować szkoła. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia Laboratoriów Przyszłości. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).