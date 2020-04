Dom Aniołów Stróżów to organizacja, która jest potrzebna dzieciom i rodzicom. Codziennie niesie pomoc. Teraz sama potrzebuje też pomocy

Dom Aniołów Stróżów prowadzi na co dzień w Katowicach - Załężu, Chorzowie - Batorym oraz Sosnowcu - Juliuszu osiem placówek dla potrzebujących wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin. To świetlice terapeutyczne, kluby rozwoju dzieci i młodzieży, programy uliczne, a także poradnia rodzinna. Epidemia koronawirusa to trudny czas dla dzieci i ich rodziców, ale także dla samej organizacji, która jednak stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych i prowadzi obecnie zajęcia online.

- W efekcie nasza praca w całości przeniosła się do internetu, gdzie nasi pedagodzy i psycholodzy przygotowali specjalną ofertę codziennych zajęć, uruchomiliśmy także telefoniczną linię wsparcia, dzięki czemu jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami, udzielając im pomocy w tym wyjątkowym czasie, a także inspirując, jak mogą go zagospodarować. Wszystkie nasze placówki pracują codziennie od godz.12.00 - 16.00 - dodaje Monika Bajka.

Dom Aniołów Stróżów cały czas pomaga podopiecznym, ale by to było dalej możliwe - sam potrzebuje wsparcia. Planowane wydarzenia, podczas których miały być zbierane środki potrzebne na realizację zadań na rzecz podopiecznych, zostały przełożone. Tak stało się m.in. z organizowanym przez Anioły „Anielskim Meczem Charytatywnym Gwiazd”, Wielkanocną Loterią Fantową, czy świątecznymi kiermaszami.

- Niejednokrotnie pracujemy z osobami, które nie do końca sprawdzają się w roli rodzica, teraz jeszcze w większym stopniu i część otwarcie się do tego przyznaje. Są i tacy, którzy zaczynają doceniać pracę z ich dziećmi, jaką wykonują nasze wychowawczyni - zauważa Agnieszka Kubera.

- Chociaż rodziny, którymi się opiekujemy, przyjmują obecną sytuację różnie (jedni się boją i nigdzie nie wychodzą; inni chodzą do pracy i uważają, że stosowane środki są przesadzone), to każdej z niej jest coraz trudniej funkcjonować w zamkniętym domu - mówi Agnieszka Kubera, psycholożka, kierownik prowadzonego przez Dom Aniołów Stróżów Centrum Wspierania Rodzin.

Dom Aniołów Stróżów od 25 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy. Na Śląsku i w Zagłębiu. Prowadzimy nieodpłatnie osiem świetlic terapeutycznych, klubów malucha, klubów rozwoju dzieci i młodzieży, programy uliczne oraz poradnię rodzinną. Codziennie opiekujemy się ok. 130 dziećmi w wieku od 2,5 do 18 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin