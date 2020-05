Dolina Jagi to nowość w sezonie 2020 w Legendii Wesołym Miasteczku. Kiedy park rozrywki w Chorzowie będzie otwarty?

Sezon 2020 w Legendii. Kiedy zostanie otwarte Śląskie Wesołe Miasteczko?

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko jest gotowa na przyjęcie gości. Tegoroczny sezon w chorzowskim parku rozrywki miał rozpocząć się 11 kwietnia, czyli w czasie Świat Wielkiej Nocy. Z powodu epidemii koronawirusa, park w tym czasie nie mógł zostać otwarty.

- Legendia jest przygotowana do otwarcia i w zasadzie moglibyśmy zaprosić do zabawy w każdej chwili, jednak obostrzenia nałożone przez rząd nam to uniemożliwiają. Obserwujemy rozwój sytuacji i pilnie śledzimy pojawiające się komunikaty i zalecenia dla miejsc rozrywki, takich jak nasz park - mówi Izabela Kieliś, local commercial manager Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko: tegoroczną nowością będzie wodna atrakcja - Dolina Jagi

Gdy bramy wesołego miasteczka zostaną otwarte, na gości czekać będzie nowa atrakcja. To kolejna wodna atrakcja dedykowana całym rodzinom. Dolina Jago, bo tak nazywa się tegoroczna nowość w Legendii to podróż rwącą rzeką w miedzianym kociołku Baby Jagi.