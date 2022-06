Dogtrekking w Parku Śląskim. Uczestnicy biegali z psami w ramach Pucharu Polski. Zobacz ZDJĘCIA

Dogtrekking to bieg z psem na orientację. W sobotnich zawodach trasa miała 12 kilometrów. To trasa mini, a jej przebiegnięcie było wliczane do Pucharu Polski. Taki dystans nie wymaga specjalnego przygotowania człowieka i psa. Najdłuższy long, wymaga już dobrego przygotowania kondycyjnego zarówno psa, jak i człowieka.

