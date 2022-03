Do zoo w Chorzowie przyjechały z Kolonii. Są maleńkie i trudno je zobaczyć

Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego trafiło pięć osobników z ogrodu zoologicznego w Kolonii. Ich płeć nie jest jeszcze określona – są to młode zwierzęta, u których dymorfizm płciowy nie jest jeszcze wyraźnie widoczny. Można je zobaczyć w terrarium w budynku egzotarium.

- Traszki są bardzo skryte, dlatego potrzeba dużo cierpliwości i odrobiny szczęścia by zobaczyć je w terrarium - przekonuje Śląski Ogród Zoologiczny.

Są to niewielkie płazy - osiągają długoś do około 12 cm. Występują w północnowschodnim Wietnamie, głównie na terenach porośniętych lasami w pobliżu zbiorników wodnych. Są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia wód – można je spotkać jedynie w zbiornikach, których wody wolne są od azotanów i azotynów. To właśnie zanieczyszczenie środowiska spowodowało, że dziś traszki wietnamskie zagrożone są wyginięciem (kategoria VU wg. IUCN).