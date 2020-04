Do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie trafiły 3 koncentratory tlenu. Sprzęt ten kupiła Okręgowa Izba Radców Prawnych z Katowic

Radcy prawni pomagają śląskim szpitalom. Do szpitala w Chorzowie trafiły 3 koncentratory tlenu

Do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich oraz do Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu trafi sześć koncentratorów tlenu zakupionych przez samorząd radców prawnych z Katowic. Trzy koncentratory tlenu zostały już przekazane do szpitala w Chorzowie. Kurier dostarczy pozostały sprzęt do szpitala w Raciborzu.

Koszt zakupu jednego urządzenia to około 5 tysięcy złotych. Zakup w całości został sfinansowany przez samorząd radców prawnych w Katowicach.

W piątek 10 kwietnia Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie wsparcia finansowego placówek medycznych w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.