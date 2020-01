Do końca stycznia ma być gotowa tężnia solankowa na placu Hutników

Urząd Miasta wyznaczył ostateczny termin wykonania zadania. Na zakończenie prac związanych z tężnią wykonawca ma czas do 31 stycznia 2020 roku. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi po dokonaniu odbioru.

- Na placu Hutników stanęła główna konstrukcja tężni z drewna modrzewiowego i świerku. Oprócz tego wykonano instalacje oraz wannę na solankę. Do tego basenu będzie spływała z tarniny solanka, co pozwoli na ciągłe nawodnienie tężni - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

W centrum Chorzowa powstaje tężnia solankowa. Mieszkańcy mieli z niej korzystać już od października 2019 roku. Wykonawca, czyli firma Rudex ze Szczecina, jednak nie dotrzymał terminu zakończenia prac i inwestycja się przeciąga. I chociaż termin zakończenia prac minął 30 września, to tężnia wciąż nie jest gotowa. Jest jednak nowy termin wykonania tej inwestycji.

Przypomnijmy, że we wcześniejszych etapach inwestycji uporządkowano plac Hutników, stworzono promenadę i drogę rowerową, a także zamontowano oświetlenie. Brakowało jednak m.in. drewnianej konstrukcji tężni, która miała zostać wypełniona gałązkami tarniny. To już właśnie wykonano.

W ten sposób Chorzów wraca do swoich uzdrowiskowych korzeni. W latach 1816-1850 Królewska Huta była znanym kurortem. Niewiele osób wie o tym, że na terenie miasta na początku XIX wieku odkryto wody żelazowo-siarczane. Badania wykazały, że miały one właściwości lecznicze. Do dzisiaj jedna z chorzowskich ulic nosi nazwę Starego Zdroju.

Dodajmy, że powstały wokół tężni solankowej aerozol będzie bogaty w cenne mikroelementy m.in. sód, potas i jod. Oddychanie takim powietrzem ma działanie lecznicze i profilaktyczne. Oczyszcza płuca i wzmacnia odporność na infekcje.