Do Chorzowa w maju powrócą palmy. Hilda, Truda i Bercik staną na rynku. Trzy chorzowskie palmy zimowały w Galerii Libero w Katowicach

Kalifornijski wizerunek Chorzowa. Na rynku stały trzy palmy

Już w maju na chorzowski rynek powrócą palmy. Przypomnijmy, że Chorzów dołączył do grona miasta z palmami w czerwcu 2019 roku. Na nowym rynku w Chorzowie stanęły ostatecznie trzy palmy. Na otwarcie rynku, na płycie stała jedna palma, która miała zostać w Chorzowie tylko tydzień.

Mieszkańcy bardzo ciepło przyjęli egzotyczną roślinę, dlatego prezydent zdecydował, że miasto kupi tę palmę oraz dokuppi jeszcze jedną. Koszt jednej palmy wynosił ok. 10 tysięcy złotych. Jedną palmę podarował miastu wykonawca chorzowskiego rynku, czyli konsorcjum firm: PB JAEKEL-BUD-TECH i przedsiębiorstwo robót drogowych MPRD.

Dwie palmy do Chorzowa przyjechały z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, a trzecia została kupiona w Łodzi. Nie każdy wie, że palmy mają płeć. Dwie chorzowskie palmy to panie palmy, a trzecia to pan. Każda z nich ma też swoje imię. W Chorzowie mamy Hildę, Trudę i Bercika.