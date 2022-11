Dlaczego warto korzystać z usług SEO?

Jeśli ktoś przekazał Ci, że SEO to wyłącznie walka o wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania Google, to powiedział tylko ułamek prawdy. Tak naprawdę to potężne narzędzie promocji marketingowej – „must have” współczesnych przedsiębiorstw. Przekonaj się, jak ważne dla Twojej firmy jest pozycjonowanie stron.

Pozycjonowanie sklepu to nie tylko działania usprawniające stronę internetową. Specjaliści poprawią kod źródłowy Twojej strony, stworzą lepszy content – treści, zwiększą szybkość ładowania się strony czy poprawią metadane. To jednak wierzchołek działań SEO.

Eksperci stworzą artykuły sponsorowane. W nich zamieszczą linki sponsorowane kierujące internautów ze znanych portali na Twoją stronę. Mogą również zaprojektować kampanie Google Ads czy kampanie Facebook Ads. Oczywiście SEO to znacznie więcej czynności, ale to zmartwienie specjalistów, których zatrudnisz. Dla Ciebie jest ważne, co zyskujesz w wyniku wdrożenia SEO!