Dlaczego na rynku w Chorzowie jest tak brudno? ZDJĘCIA

Na rynek w Chorzowie wróciło życie. Tylko dlaczego jest tu tak brudno?

Chorzowski rynek od wakacji tętnił życiem. Mieszkańcy chodzili do restauracji Cho Cho i przychodzili na spotkania autorskie organizowane w księgarnio-kawiarni Dopełniacz. Na samej płycie rynku nie brakowało też licznych wydarzeń, od kina plenerowego, przez treningi sztuk walki, zajęcia zumby czy koncerty i spektakle oraz wieczorny market. W grudniu z kolei na płycie rynku stanęły drewniane domki z różnorodną ofertą ozdób świątecznych. To był pierwszy Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Nowy rynek w Chorzowie to bez wątpienia wizytówka miasta. Niestety niezbyt czysta wizytówka. Betonowe siedziska są poplamione i porysowane. W niektórych miejscach są też brzydkie napisy, a przypomnijmy, że siedziska pokryte są powłoką antygraffiti. Pełno na nich też piasku. Nie zachęcają do tego, by na nich usiąść. Sama płyta rynku też nie prezentuje się najlepiej. Plamy, brud i puste butelki po alkoholu przy siedziskach... w galerii, na zdjęciach, można zobaczyć, jak wyglądał na początku tego roku, chorzowski rynek.