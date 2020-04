Debiut młodych Ślązaków. Premiera filmu "Droga do domu" już 25 kwietnia. To dzieło amatorskiej Filmowej Grupy Pancerni

Już od dziecka pasję Tomasza Pulchnego, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie, było tworzenie filmów. Wraz z przyjaciółmi założył amatorską grupę filmową - Filmowa Grupa Pancerni. Po wielu amatorskich filmach realizowanych z czystej pasji przyszła pora na coś poważniejszego. Powstał film pt. Droga do domu". Jego premiera, w związku z epidemią koronawirusa, odbędzie się online już 25 kwietnia. Jest to jednorazowy pokaz. To oznacza, że będziemy mogli zobaczyć film tylko 25 kwietnia o godzinie 18.00.

W filmie zobaczymy plenery z Katowic, Chorzowa, Zabrza czy Rybnika

Tomasz Pulchny, młody reżyser i scenarzysta filmu wyszedł z założenia, że to życie pisze najlepsze scenariusze i to właśnie stąd wziął pomysł na film pt. "Droga do domu". W 2017 zaczął pisać skrypt i scenariusz. Sama produkcja filmu rozpoczęła się 12 lutego 2019 roku, a zakończyła się 11 lipca 2019 roku. Ekipa na planie spędziła 14 pełnych dni zdjęciowych.

- Filmem chcemy przekazać prostą regułę – nie bierz na siebie zbyt wiele obowiązków, bo czasem może to człowieka zgubić. I choć życie jest krótkie, to nie warto robić wszystkiego na raz, a mieć czas by spełniać swoje marzenia. Film opowiada także o poszukiwaniu siebie i dążeniu do wyznaczonych celów.