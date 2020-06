Czerwcowa sesja rady miasta w Chorzowie. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala z absolutorium. Raport o stanie miasta

Absolutorium dla prezydenta Chorzowa i raport o stanie miasta

Z powodu pandemii koronawirusa sesja w Chorzowie, 18 czerwca, została przeprowadzona częściowo zdalnie. Część radnych obradowała online. Na początku obrad prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, zaprezentował główne wnioski płynące z „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”. To dokument, który już drugi rok z rzędu został przygotowany przez chorzowskich urzędników.

Raport to ponad 250 stron najnowszych informacji dotyczących Chorzowa. W całości dostępny jest on TUTAJ.

Radni nie mieli zastrzeżeń do raportu. Pozytywnie ocenili także wykonanie budżetu miasta w 2019 roku udzielając prezydentowi Chorzowa absolutorium oraz wotum zaufania.

- Można podsumować rok 2019 jako dobry. Był dobry budżet i nadwyżka operacyjna. Niepokojące jest jednak to, że rząd zaczął wpływać na wysokość naszego budżetu. Coraz więcej wydajemy, a coraz mniej środków otrzymujemy. Chociażby rządowa subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Mimo to robimy wszystko, by nasz budżet był dobrze skonstruowany. Bardzo dziękuję radnym za udzielone mi absolutorium i wotum zaufania - mówił Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.