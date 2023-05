Co z przyszłością Restauracji Parkowej w Parku Śląskim? Decyzja tej w sprawie jeszcze nie podjęta! Zobacz ZDJĘCIA i najnowsze informacje

— Restauracja Parkowa została oddana do użytkowania w 1964 r., jednakże w latach 80. została zniszczona przez pożar, a następnie wielokrotnie przebudowywana przez kolejnych dzierżawców. Doprowadziło to do sytuacji, w której z pierwotnego założenia architektonicznego niewiele dziś pozostało, a sam obiekt, ze względu na stan techniczny, nadaje się do rozbiórki – informuje Park Śląski.