Co będzie działo się w Chorzowie w weekend 18-19 września? W mieście pojawią się znane osobistości

W najbliższy weekend 18-19 września w Chorzowie pojawią się sławni goście. W mieście, między innymi pojawi się Kasia Moś - finalistka trzeciej edycji programu Must Be the Music. W ten weekend nie zabraknie także sportowych wrażeń – Ruch Chorzów zagra z Wigrami Suwałki. Warto również wspomnieć o spotkaniu ze Zbigniewem Rokitą oraz o Porcie Poetyckim.

Pierwszy wege festiwal

Opisując chorzowskie weekendowe wydarzenia, nie można zapomnieć o festiwalu kuchni wegetariańskiej. Ten event odbędzie się po raz pierwszy w Chorzowie.

- Znany z innych miast festiwal teraz trafił do Chorzowa. To świetna okazja, aby skosztować bezmięsnych przysmaków z całego świata. Oprócz tego pokaz mody młodych projektantów, którzy nie korzystają ze skór i futer. – informuje UM Chorzów.

Jakich rodzajów kuchni będą mogli spróbować odwiedzający?

Pomimo faktu, iż jest to pierwszy wege festiwal w Chorzowie, wiele rodzajów foodtracków pojawi się w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy ulicy Dąbrowskiego 7. Pitaya Warszawa, PHO 206, Vegan Af Ramen Katowice, Rumah Makan, Vege Kiosk i wiele innych foodtracków będą mogli poznać mieszkańcy miasta.