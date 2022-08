Clouds Fest w Chorzowie, PRO8L3M, Daria Zawiałow i Natalia Przybysz. Co jeszcze czeka nas na wydarzeniu?

Clouds Fest w Chorzowie

Clouds Fest to młody festiwal muzyczny, rozpoczął się on w 2021 roku. W czasie gdzie wszystkie imprezy masowe nie mogły się odbyć, organizatorzy znaleźli niebanalny klucz do organizacji imprezy. Kierując się nazwą, impreza muzyczna odbyła się w chmurach, a artyści występowali na scenie, którą był napełniany gorącym powietrzem balon. W tym roku organizatorzy nie zamierzają rezygnować z oryginalnego pomysłu i artyści zagrają z chmur w sąsiedztwie Szybu Prezydent na terenie byłej kopalni w kompleksie Sztygarka.