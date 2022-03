Chorzowska policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci z Chorzowa aresztowała 43-letniego mężczyznę, który na co dzień mieszkał poza granicami Polski. Był on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecką policję.

Podczas nocnego patrolu funkcjonariusze z policji chorzowskiej zatrzymali do kontroli kierowcę audi. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zatrzymanego w nocy z 3 na 4 marca 2022 roku przez chorzowską policję 43-latka poszukiwały służby niemieckie w związku z prowadzonym tam postępowaniem. Trafił on już do policyjnego aresztu, a o jego ekstradycji do Niemiec zdecyduje teraz sąd.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska