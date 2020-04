Chorzowska Fundacja Gramy do końca wspiera akcję #DezynfekujemyKaretki

- Nasza Fundacja postanowiła wspomóc działania pana Zygmunta (red. przyp. właściciela firmy), który jak sam powiedział nie ma czasu na wysyłanie apeli i próśb, ponieważ chce nieść pomoc i codziennie musi być w różnych miastach, aby zdezynfekować kolejne karetki Pogotowia Ratunkowego - pisze na opisie zbiórki Bartłomiej Czaja, prezes Fundacji Gramy do końca.

Fundacja Gramy do Końca z siedzibą w Chorzowie zorganizowała zrzutkę na akcję #DezynfekujemyKaretki. W ten sposób chcą pomóc firmie, która od jakiegoś czasu za darmo dezynfekuje karetki Pogotowia Ratunkowego w województwie śląskim. Potrzebne są jednak pieniadz,e by firma dalej mogła pomagać ratownikom w codziennej walce z koronawirusem.

Udało się już zdezynfekować sporą liczbę karetek m.in w Chorzowie, Pyskowicach, Gliwicach, Żorach, Jastrzębu-Zdroju, Świętochłowicach, a następne miasta czekają już w kolejce. Metoda ta zabezpiecza bakteriologicznie pojazdy i pomieszczenia do 2 miesięcy.

- To przecież pracownicy Pogotowia Ratunkowe są narażeni w pierwszej kolejności na zachorowanie, jeśli ich braknie to co będzie dalej - zastanawia się Zygmunt Makarski, właściciel firmy.

- Potrzeby w tym zakresie są dużo większe, a nasze możliwości finansowe ograniczone i nie jesteśmy w stanie finansować w dalszym ciągu tych usług bez wsparcia. - Do końca kwietnia chcielibyśmy wykonać dezynfekcję w województwie Śląskim, a następnie pomóc w kolejnych województwach, ponieważ potrzeb jest mnóstwo - dodaje Zygmunt Makarski, właściciel firmy.