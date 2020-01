Chorzów znów planuje sprzedaż działki przy ulicy Targowej koło Parku Śląskiego. Ogłoszenie jest na stronie BIP

Na stronę chorzowskiego BIP-u powróciło ogłoszenie o zamiarze wyznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego terenu przy ulicy Targowej w Chorzowie, czyli terenu po dawnym Ośrodku Postępu Technicznego. Teren ten leży tuż przy granicy z Parkiem Śląskiem. Ta informacja już raz była w zeszłym roku na stronie BIP-u, ale...zniknęła.

Chorzów ma zamiar sprzedać działkę przy ulicy Targowej Na stronie chorzowskiego Biuletynu Informacji Publicznej jest nowe ogłoszenie, w zakładce nieruchomości zabudowane na sprzedaż, dotyczące działki przy ulicy Targowej. To to samo ogłoszenie, które pojawiła się na stronie BIP-u we wrześniu 2019 roku. Wtedy informacja była na stronie kilka dni, po czym zniknęła. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że dotyczy działki przy ulicy Targowej, czyli na terenie koło Parku Śląskiego. To teren po dawnym Ośrodku Postępu Technicznego. Dokładnie chodzi o działkę nr 1185/68 o powierzchni 37,223 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza nieruchomości, tak jak ostatnio, to 11 milionów złotych. Z informacji na stronie BIP-u wynika, że nieruchomość ta powinna być zagospodarowana do 2022 roku. Przeznaczenie nieruchomości: cele: usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne, gastronomiczne, koncertowe i okolicznościowe

Ogłoszenie to nie jest jeszcze przetargiem na sprzedaż działki. Wyjaśnimy, że miasto ma dopiero zamiar wystawić tę działkę na sprzedaż. Informacja o takim zamiarze musi być przez 21 dni umieszczona na stronie chorzowskiego BIP-u. Osoby, które mają jakieś roszczenia wobec tego terenu lub mają pierwszeństwo zakupu działki, mogą zgłosić się do urzędu i wnieść swoje uwagi. Dopiero po tej procedurze może zapaść decyzje w kwestii sprzedaży tego terenu. Przetarg zostanie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia tego ogłoszenia. Przypomnijmy, że Ośrodek Postępu Technicznego powstał na terenie 32 hektarów, z czego 10 tysięcy metrów kwadratowych zajmowały tereny wystawowe. Oddano go do użytku w 1963 roku, choć obiekt podlegał jeszcze dalszej rozbudowie. W latach 70. i 80. XX wieku zainteresowanie organizacją wystaw na terenie OPT malało. W latach 90. XX wieku teren ten przejęła spółka Międzynarodowe Targi Katowickie. Z czasem obiekty niszczały i w końcu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o rozbiórce hal, których stan groził zawaleniem. Słynne spodki OTP - kopuły rurowe - zostały wyburzone w 2017 roku.

O komentarz w sprawie ponownego zawieszenia na stronie BIP-u informacji o zamiarze sprzedaży działki przy ulicy Targowej poprosiliśmy Urząd Miasta w Chorzowie. Czekamy na odpowiedź. Oficjalne stanowisko prezydenta Chorzowa mamy poznać w najbliższy poniedziałek - 13 stycznia. Takie samo ogłoszenie jak w zeszłym roku Już 25 września 2019 roku w chorzowskim Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o zamiarze wyznaczenia do sprzedaży działki na terenie po Międzynarodowych Targach Katowickich. Informacja jednak w czwartek, 3 października, zniknęła ze stron BIP-u. Chodzi dokładnie o to samo ogłoszenie dotyczące nieruchomości przy ulicy Targowej, które obecnie jest na stronie chorzowskiego BIP-u. Przypomnijmy, co wtedy o tym ogłoszeniu mówił prezydent Chorzowa. - Informacje zniknęła z BIP-u, ponieważ w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że miasto wystawia działkę na sprzedaż. W związku z nieprawdziwymi informacjami ściągnęliśmy ze stron BIP ogłoszenie. Ogłoszenie będzie ponownie zamieszczone. Dodajmy jednak, że cały czas mówimy o terenie należącym do miasta. Nie jest to teren Parku Śląskiego - wyjaśniał w październiku 2019 roku Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

- 25 września w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o zamiarze wyznaczenia do sprzedaży działki na terenie po Międzynarodowych Targach Katowickich. To informacja do ewentualnych spadkobierców lub osób, które mają roszczenia do tej działki. Taka standardowa procedura dotyczy każdej nieruchomości, którą miasto zamierza zagospodarować. Informuję, że miasto Chorzów nigdy nie sprzedawało, ani nie zamierza sprzedawać działek należących do Parku Śląskiego - podkreślał wtedy prezydent Chorzowa. Na terenie po OTP znowu będą hale wstawowe? Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka przy ulicy Targowej przeznaczona jest na cele usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne, gastronomiczne, koncertowe i okolicznościowe. Market, biurowiec, hale targowe. To tylko niektóre obiekty, jakie prawdopodobnie mogłyby powstać na tym terenie. To też oznacza, że nie może tu powstać zabudowa mieszkaniowa. Podobnie jest w przypadku pobliskich działek, które już należą do inwestorów - Green Parku Silesia oraz Atalu. To jednak nie oznacza, że inwestorzy o to nie zabiegają. Green Park Silesia na terenie o ponad 4 ha powierzchni, które wykupili od Skarbu Państwa, chciał wybudować osiedle mieszkaniowe. Na zmianę celów zagospodarowania przestrzennego w teorii pozwalała specustawa mieszkaniowa tzw. ustawa deweloperska, która ułatwia firmom budującym osiedla złożenie wniosku o budowę mieszkań, nawet na terenie, na którym nie przewiduje tego rodzaju zabudowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ostatecznie jednak w grudniu 2018 roku chorzowscy radni nie wyrazili zgody na tę zmianę.