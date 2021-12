Chorzów z najczystszym powietrzem na Śląsku? Miasto otrzymało Zielony Czek

30 lat walki o czyste powietrze

- Wiele wysiłku wkładamy w to, aby powietrze w Chorzowie były lepsze. W przyszłym roku minie 30 lat odkąd w naszym mieście działa program likwidacji kopciuchów. Wtedy byliśmy pierwsi, byliśmy prekursorem tych działań. Teraz to już na szczęście norma również w innych miastach. To nagroda dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt pracowników, ale też mieszkańców, którzy skorzystali z dopłat do wymiany urządzeń grzewczych. - wskazuje Marcin Michalik, Wiceprezydent Chorzowa.

Chorzów od 1992 prowadzi działania, mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Przede wszystkim prowadzi system dopłat do likwidacji "kopciuchów" i dąży do zastąpienia ich tzw. ogrzewaniem niskoemisyjnym

Najczystsza gmina - tu warto żyć

Tym razem Chorzów otrzymał nagrodę w kategorii "Gmina przyjazna dla czystego powietrza". To wynik wielu przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych na terenie miasta. Tylko w bieżącym roku Urząd Miasta na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczył 1,94 mln złotych. W 2021 zawarto 499 umów dotacyjnych, a rozliczono 417 z nich. Oznacza to, że z mieszkań w chorzowskich budynkach wielorodzinnych zniknęło co najmniej 417 starych pieców. Co najmniej, bo za pomocą rządowego programu "Czyste powietrze" "kopciuchy" wymieniane są też w domach jednorodzinnych.